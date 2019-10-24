На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безоплатну робочу силу для свого сина місцевого підприємця.

Мешканці спецустанови пересіювали зерно, складували його та вантажили на машини. Тепер директорці та її синові загрожує 12 років ув'язнення.

"Як з'ясувалося завідуюча господарством даного інтернату надавала своєму сину підприємцю по 5-10 осіб. І в подальшому цей чоловік підприємець змушував їх працювати у себе на господарстві, виконуючи різні роботи. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадженя за двома стаття ККУ, це 149 - торгівля людьми та 364 - зловживання владою", - говорить Інна Глега, речниця поліції Хмельниччини.