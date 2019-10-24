На Хмельниччині пацієнтів психоневрологічного інтернату відправляли працювати на сина місцевого підприємця [ Редактировать ]
На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безоплатну робочу силу для свого сина місцевого підприємця.
Мешканці спецустанови пересіювали зерно, складували його та вантажили на машини. Тепер директорці та її синові загрожує 12 років ув'язнення.
"Як з'ясувалося завідуюча господарством даного інтернату надавала своєму сину підприємцю по 5-10 осіб. І в подальшому цей чоловік підприємець змушував їх працювати у себе на господарстві, виконуючи різні роботи. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадженя за двома стаття ККУ, це 149 - торгівля людьми та 364 - зловживання владою", - говорить Інна Глега, речниця поліції Хмельниччини.
по теме
Пацієнтів психоневрологічного інтернату віддавали у трудове рабство
На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безоплатну робочу силу для свого сина місцевого підприємця
У Франції зловмисник забарикадувався в музеї і погрожував відвідувачам
Невідомий кричав і писав на стінах арабською мовою - інцидент стався в Археологічному музеї міста Вар, на півдні Франції
Схопила немовля і втекла: на Київщині псевдоволентерка викрала дитину
Одинока мати познайомилася з волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі - нічого не підозрюючи, жінка дала потримати дитину псевдоволонтерці
Колишнього заступника міністра економіки звинуватили у державній зраді
Чиновник разом з іншими посадовцями уклав завідомо збитковий контракт з іноземцями на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів
Поліція оголосила попередні результати "місячника здавання зброї"
4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці в поліцію за три тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 4 сотні снарядів та 300 гранат