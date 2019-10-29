Пугачева ужаснула поклонников новым фото [ Редактировать ]
Известная артистка Алла Пугачева вызвала ужас у пользователей сети. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
"Я люблю тебя, как любят в жизни раз", - подписала снимок артистка.
Комментарии не заставили себя ждать: "Сегодня проснулась утром,и почему-то сразу в голове закружилась эта чудесная песня", "Неужели вас не кому сфотографировать, зачем такой ракурс - страшно", "Ну и видок", "Воообще не похожа на себя...это другое лицо совершенно".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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