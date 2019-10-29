Известная артистка Алла Пугачева вызвала ужас у пользователей сети. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

"Я люблю тебя, как любят в жизни раз", - подписала снимок артистка.

Комментарии не заставили себя ждать: "Сегодня проснулась утром,и почему-то сразу в голове закружилась эта чудесная песня", "Неужели вас не кому сфотографировать, зачем такой ракурс - страшно", "Ну и видок", "Воообще не похожа на себя...это другое лицо совершенно".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".