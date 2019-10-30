Хэллоуин-2019: делаем тыкву своими руками (фото) [ Редактировать ]
31 октября в Украине и во всем мире будут праздновать Хэллоуин - праздник страха и ужаса. В этот день символом считается тыква. Почему бы не сделать ее самому? А если у вас есть детки, то сделайте для них праздник и устройте подготовку к нему вместе. Это не только увлечет вас и их на несколько часов, но еще и поднимет настроение и сплотит вас.
Мы собрали для вас несколько идей того, как вырезать из тыквы настоящее "чудище".
Выбирайте любой вариант и вперед за работу.
Помните, что в этот день нужно до мелочей продумать свой образ. Маникюр - не исключение. Смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.
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