31 октября в Украине и во всем мире будут праздновать Хэллоуин - праздник страха и ужаса. В этот день символом считается тыква. Почему бы не сделать ее самому? А если у вас есть детки, то сделайте для них праздник и устройте подготовку к нему вместе. Это не только увлечет вас и их на несколько часов, но еще и поднимет настроение и сплотит вас.

Мы собрали для вас несколько идей того, как вырезать из тыквы настоящее "чудище".

Выбирайте любой вариант и вперед за работу.

Помните, что в этот день нужно до мелочей продумать свой образ. Маникюр - не исключение. Смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.