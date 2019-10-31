Запорізьким вченим вдалося виявити залишки Олександрівської фортеці [ Редактировать ]
Запорізькі археологи святкують успіх. Вченим вдалося виявити залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років.
У 18 сторіччі фортеця була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що охороняла південні регіони від нападу османів. І хоча фортецю тоді ніхто так і не штурмував, певну історичну роль вона відіграла. Яку саме і чому укріплення не могли знайти досі - з'ясовували наші кореспонденти.
"Цитадель начиналась с той стороны, до бочки, и потом здесь она поднималась вот так вот вверх".
Розгледіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко. Але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту й запевняють: точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили.
"Это цитадель Святого Иоанна. Вот она. Это крупное земляное укрепление. Это бастионы. Это равелины. И все это было обнесено рвами и валами".
Історики кажуть - шукали фортецю давно, адже старі карти були неточними.
"Нам удалось с помощью GPS исследований привязать карты старые города и выяснить где оптимально искать эту крепость. Ходили здесь с радиорадаром. Смотрели валы, рвы под землей. Сканировали и тогда мы нашли некоторые валы и рвы", - говорить Олег Тубольцев, історик.
Збудували фортецю у формі багатокутної зірки в тисяча сімсот сімдесятому році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ. А згодом - сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала недовго.
"Поскольку жителям неудобно наверное было жить на высоких валах, и рвах. Они ее в принципе начали нивелировать. То есть они начали срезать эти валы и как бы выравнивать эту плоскость", - говорить Олег Тубольцев, історик.
Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні - житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть - про те, що місце історичне, здогадувались. А тепер ще й пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося.
"Дітвора бігала, дивилась. Тепер вони там бігають туди, я дуже боюсь, бо там котлован, який розритий. Вони ж плигають туди. І вони питаються щось там відкопати тепер. Бо реклама пішла", - говорить Валентина Кравченко, директор Запорізької гімназії №2.
Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах - перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. Адже Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування.
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