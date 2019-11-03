На Донбасі поранено українського військового. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Тим часом волонтери передали велику партію допомоги медикам, які працюють у зоні ООС.

Про те, як рятують життя на передовій - розкаже Ігор Левенок.

Марі'їнська центральна районна лікарня. Від початку бойових дій на Донбасі цей заклад п'ятнадцять разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Дощенту було зруйноване відділення швидкої допомоги, постраждала поліклініка, пологовий будинок. Лікарня і нині працює за екстремальних умов. Відсутнє централізоване опалення, немає питної води.

Потрощена покрівля, вибиті шибки, спалена техніка. До окопів звідси менш ніж кілометр. Сюди долітають не лише снаряди, а навіть кулі.

"В пятнадцатом сгорела и разрушена кровля неврологического отделения, двенадцать боксов сгорело, были разбиты кровли первого корпуса, ну окна и двери я не считаю, этого вообще било очень много разбито. А в семнадцатом году двадцять восьмого травня опять пострадал первий корпус, поликлиника, родильное отделение, неврология опять же первий корпус, почти все здания пострадали от обстрелов", - говорить Микола Слюсаренко, головний лікар Мар'їнської ЦРБ.

Утім, попри все, заклад продовжує працювати. Медики приймають пацієнтів. До початку бойових дій лікарня обслуговувала близько ста тисяч людей. Зараз тут функціонує тільки терапія і неврологія. Решта відділень - евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок.

Населення району зменшилося. Однак люди хворіти не перестали. Лікарня потребує чималих дотацій тільки на відбудову. Медичний реманент теж недешевий. Лікарі плекають надію на "гуманітарку". Щоправда, доставляють її вже не так часто. Кожен такий пакунок на вагу золота.

Військовий реанімобіль заповнений ущерть. До лікарні прибув вантаж у рамках гуманітарної ініціативи "Допомога-Схід". За сприяння Збройних сил України.

"Це одноразові набори для медичних втручань, це одноразові інструменти, це одяг, це засоби гігієни, це медичні розхідники".

Гуманітарний проект започаткував генерал Сергій Наєв ще коли був командувачем ООС.

"До передової звідси лічені сотні метрів, а лікарня працює і має виконувати те, що передбачене за функціоналом", - говорить Сергій Наєв, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Загалом за останні два місяці до 17 лікувальних закладів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, або наближені до неї було передано в рамках гуманітарної ініціативи "Допомога Сходу" допомоги вагою 20 тонн на загальну суму 5,5 млн грн.

Армійці певні: покращення гуманітарних умов - вагомий чинник у протистоянні ворогу. Бо ж перемогу здобувають не лише зброєю.