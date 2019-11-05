В Украине добыча газа значительно сократилась. Об этом сообщает Укртрансгаз.

Известно, что добыча газа сократилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,2 млрд кубометров.

Добыча газа крупнейшей украинской газодобывающей компанией Укргаздобыча сократилась на 2,3% и составила 12,46 млрд куб. м.

В то же время компания Укрнафта добыла 963,5 млн куб. м газа, а другие компании - 3,8 млрд куб. м.

Раньше сообщалось о том, что цена на газ в Украине снизилась. А также в НБУ заявили о сокращении транзита газа в Украину.