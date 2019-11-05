Турецькі силовики затримали старшу сестру аль-Багдаді [ Редактировать ]
Турецькі силовики затримали старшу сестру аль-Багдаді. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на джерела в турецькій владі. На момент арешту 65-річна Расмія Авад разом з родиною мешкала у фургоні в місті Азаз, у сирійській провінції Алеппо. Жінку звинувачують у причетності до екстремістської організації. Окрім неї, також допитують її чоловіка та невістку.
Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про ліквідацію в Сирії очільника "ІДІЛ" Абу Бакра аль-Багдаді. В "ІДІЛ" пообіцяли помститися США за смерть свого лідера.
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