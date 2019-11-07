Алексей Михайличенко: "Игрой команды доволен. Нужно больше везения" [ Редактировать ]
Наставник киевлян, Алексей Михайличенко прокомментировал игру против датского "Копенгагена". Тренер поблагодарил команду за игру и перед вопросами журналистов заявил, что претензий к игрокам у него нет и он полностью доволен игрой подопечных.
"Я считаю, что по своей игре мы сегодня заслуживали большего. Ребята хорошо играли, постоянно контролировали мяч и создавали моменты. Возможно где-то не хватило мастерства, а иногда банального везения", - заявил Михайличенко.
Также, по мнению тренера, главной причиной такого результат стал быстрый гол датчан. Как и в Киеве, бело-синие пропустили в самом начале матча. Говорил наставник и о тактической игре "Динамо", в частности прокомментировал розеин замены в составе.
"Во-первых, в такую игру влиться очень непросто. Ведь было много силовой борьбы. И мы не видели таких моментов, чтобы кто-то выпадал из рисунка игры. Она была сбалансирована. У нас появилась проблема на фланге. Миколенко ударился бедром, но позже разбегался. Тут, честно говоря, даже замораживать не надо было. Ведь на улице было достаточно холодно".
Следующий поединок "Динамо" проведет против донецкого "Шахтера". Игра состоится в воскресенье.
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