Панденятам із зоопарку в бельгійському місті Брюжлет виповнилося три місяці. Звіряток поки що не назвали - за китайською традицією імена їм дають після 100 днів життя.

Обидва ведмедики під пильним наглядом доглядачів - їх досі підгодовують молоком із пляшечок і на публіку ще не виносять.

"Звісно, доглядати двох важче, ніж одного. Зазвичай, у дикій природі з двох немовлят виживає лише одне - самиця не може одночасно носити двох у пащі, коли ходить на пошуки поживи. На щастя, тут ми можемо почергово підкладати до неї малят. Тож доки одне п'є молоко матері, іншого підгодовуємо з пляшки в інкубаторі", - зазначає Тім Бутс, директор зоопарку.