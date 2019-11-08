Бельгійський зоопарк поповнився дитинчатами панди [ Редактировать ]
Панденятам із зоопарку в бельгійському місті Брюжлет виповнилося три місяці. Звіряток поки що не назвали - за китайською традицією імена їм дають після 100 днів життя.
Обидва ведмедики під пильним наглядом доглядачів - їх досі підгодовують молоком із пляшечок і на публіку ще не виносять.
"Звісно, доглядати двох важче, ніж одного. Зазвичай, у дикій природі з двох немовлят виживає лише одне - самиця не може одночасно носити двох у пащі, коли ходить на пошуки поживи. На щастя, тут ми можемо почергово підкладати до неї малят. Тож доки одне п'є молоко матері, іншого підгодовуємо з пляшки в інкубаторі", - зазначає Тім Бутс, директор зоопарку.
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