Із художника - у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець із Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Що з того вийшло - знає Ірина Іванова.

Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Свєтозар Боґданоскі не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізьблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його семирічний син захопився грою на скрипці.

"Я мав підтримувати здібності сина й надати йому змогу розвиватися в цьому напрямі. І найперша умова для цього - наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити", - розповідає Свєтозар Боґданоскі, майстер із виготовлення скрипок.

Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло три десятиліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько - досі майструє скрипки та альти. З клена та ялини, одні - оригінальні, інші - точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Ґварнері. Як ось ця, на якій грає Єва Боґоєвска. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії.

"Уперше я вийшла на міжнародну сцену у 2012 році, як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце", - говорить Єва Боґоєвска, скрипалька.

Самоук Боґданоскі за своє життя створив понад 700 інструментів. І пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа.

"У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі на вигляд. Як і люди, вони відрізняються одна від одної", - зазначив Свєтозар Боґданоскі, майстер із виготовлення скрипок.

Деякі із цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Свєтозар Боґданоскі здобув світову славу - двічі отримував нагороди від престижного "Американського товариства скрипалів".