Кішка врятувала немовля від падіння із східців [ Редактировать ]
У Колумбії домашня кішка врятувала немовля. камера спостереження зафільмувала, як тварина не пустила малюка на східці. Залишена без нагляду дитина вибралася з ліжечка і повзла убік крутого спуску.
Та кішка накинулася на хлопчика і скерувала його в протилежний бік. Користувачів мережі здивував настільки усвідомлений вчинок тварини.
У коментарях вони зазначили, що рятівниця заслуговує на повагу і "довічне тунцеве меню".
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