Рятівниця заслуговує на повагу і "довічне тунцеве меню"

У Колумбії домашня кішка врятувала немовля. камера спостереження зафільмувала, як тварина не пустила малюка на східці. Залишена без нагляду дитина вибралася з ліжечка і повзла убік крутого спуску.

Та кішка накинулася на хлопчика і скерувала його в протилежний бік. Користувачів мережі здивував настільки усвідомлений вчинок тварини.

У коментарях вони зазначили, що рятівниця заслуговує на повагу і "довічне тунцеве меню".