Надзвичайники Миколаївщини уже кілька днів намагаються впоратися з екологічною проблемою. Майже 200 літрів нафтопродуктів невідомі злили просто в одну з річок на території області. Фахівці говорять про загрозу надзвичайної екологічної ситуації. До чого може призвести людське нехлюйство - бачили наші кореспонденти.

Це один зі зливів каналізації в Миколаєві. Дві труби входять просто в річку Інгул. Місцеві рибалки випадково помітили, що з труб витікає незвично темна рідина. Фахівці здогад підтвердили, це - нафтопродукти.

"Это скорее всего отработання масло, соляра, которая перемешена, с грузовых автомобилей. Тут не меньше 200 литров отработки вылито. Кто-то бочку в ливневку слил и уехал", - говорить Олександр Герасіменя, керівник Миколаївського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Завдяки тому, що витік помітили вчасно, нафтова пляма не встигла поширитися на велику територію. Рятувальники працювали кілька днів, обстежили акваторію та берегову лінію.

"Были устроены небольшие экзотические дамбы из подручных средств - колеса, камыш, чтобы остановить распространение нефтепродуктов. Потому что выход ливневки осуществляется по двум каналам", - говорить Олександр Герасіменя, керівник Миколаївського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Пляма виявилася хоч і не велика, але дуже щільна. Нейтралізувати її намагаються досі за допомогою спеціального препарату.

"Бактерии, которые содержатся в этом торфе, взаимодействуют с нефтепродуктами и перерабатывают их на экологически чистые отходы".

Екоінспекція взяла проби води в декількох місцях, результати показали значне забруднення.

"Було встановлено, що перевищення фонових концентрацій більше, ніж в тисячу разів", - говорить Ірина Заворотня, заступник керівника Державної екологічної інспекції в Миколаївській області.

Екологи кажуть таке скидання забруднює не лише воду в річці, загинути може не тільки риба, а й навіть птахи. Аби знайти лиходія, який вилив нафтопродукти просто у річку - екологи звернулися до поліції. Проте, як показує практика, встановити та покарати винних, у таких ситуаціях важко.