Британський потоп: Північна Англія йде під воду [ Редактировать ]
Північна Англія йде під воду. За день там випала місячна норма дощу. Річки розлилися, будинки затопило, людей довелося терміново евакуювати. Одна жінка загинула, її знесло течією.
Докладніше про ситуацію у Сполученому Королівстві розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Автомобілі опинилися наче в озері. Лише дахи стирчать з-під води. Страшенні зливи застали людей зненацька.
"Я намагався проїхати дорогою, та всі машини застрягли, тому я розвернувся і думав просуватися іншим шляхом, але й там все було залито водою. Тож мені довелося заночувати в авто", - розповідає Джон, постраждалий від повені.
У полоні стихії опинилися близько сотні жителів Шеффілда. Люди прийшли в торговий центр на різдвяний ярмарок. А вибратися звідти - не змогли. Дороги перетворилися на річки, жоден транспорт не міг проїхати. Містянам довелося ночувати просто на лавах магазинів і кафе.
"Це жахливо, ми покинуті напризволяще. Не можемо потрапити додому до дітей".
Лише вранці вода трохи зійшла - і людей порозвозили по домівках. Північна Англія зараз практично відрізана від світу в кількох напрямках. Дороги розмило, поїзди не ходять.
"Вони знали про це 2 дні наперед. Подивіться, все залило водою. Чому не привезли мішки з піском раніше?"
Усього за один день у регіоні випала місячна норма опадів. Річки виходять із берегів. Одразу в кількох містах сотням сімей довелося покинути домівки. Зливи спричинили зсув у Менсфілді. Людям досі не дозволяють повертатися. У деяких будинках рівень води сягав людського зросту.
"Моя пральна машинка, духовка, плита - усе втрачено. Ніхто не попереджав про повені".
Човни стали головним транспортом рятувальників. А місцеві жителі намагаються витягти із підтоплених будинків найцінніше.
"То цей весь бруд занесло з вулиці? Нічого собі!"
Прем'єр-міністр теж долучився до розчищення наслідків негоди. Узявся за швабру в одному з магазинів. Йому доводиться вислуховувати чимало нарікань від людей. Адже це не перша повінь в регіоні. Утім, до неї теж виявилися неготові.
"Хочу наголосити, що на даний момент місцева влада та рятувальники дуже добре справляються з цим лихом. Постукаймо по дереву, але видається, що немає необхідності оголошувати надзвичайну ситуацію. Утім, ми готові допомагати в разі потреби", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Поки що ніхто не береться підраховувати збитки від негоди. Та одне життя стихія вже забрала. Місцеву жінку знесло течією.
Синоптики обіцяють, що найгірше - позаду. На вихідних має бути сухо й сонячно. Але попереджають про небезпеку усіх, хто живе вздовж річки Дон у Південному Йоркширі. Рівень води в ній - найвищий за всю історію, понад 6 метрів.
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