Українська справа Дональда Трампа. У Конгресі США розпочалися відкриті слухання щодо можливого тиску американського президента на Київ. Що кажуть свідки і чи ймовірний імпічмент очільника Білого дому? Дмитро Анопченко спостерігає за драматичними подіями у Вашингтоні.

Преса із самого ранку чергує під дверима. Хтось просто звідси виходить у прямий ефір. Але більшість чекають, коли на слухання прибудуть головні свідки - два провідні дипломати: Вільям Тейлор і Джордж Кент. Розраховують хоч на якийсь коментар. Але ті швидко проходять у будівлю, не сказавши ні слова.

І репортерам позують хіба нечисленні протестувальники, які прийшли до стін конгресу з вимогою усунути Президента.

Усередині небачена кількість журналістів і ще більше поліції. А також уперше - відвідувачі: люди, як бачите, доволі різні. Адже до цього все відбувалося тільки за зачиненими дверима.

Чимало американських ЗМІ написали сьогодні, що конгресова зала, де цього разу відбуваються слухання, за інтер'єром нагадує театр. І це направду так. І події всередині - справжня драма, за розвитком якої спостерігає сьогодні вся Америка, а рейтинги телевізійної трансляції б'ють рекорди популярних телесеріалів.

Головні герої цієї "серії"- дійсно головні свідки, Кент і Тейлор, на показання яких демократи дуже розраховували. Заступник держсекретаря відкрито каже про спробу іноземного втручання в американські вибори. Та цього разу це формулювання не стосовно Росії, а щодо спроб команди Трампа зробити розслідування проти сина Байдена умовою надання військової допомоги Києву.

"Не думаю, що Сполучені Штати мають просити інші країни бути залученими у вибіркове, політично вмотивоване розслідування проти опонентів тих, хто при владі. Оскільки таке "вибіркове правосуддя" підриває принцип верховенства права - незалежно від того, яка це країна", - говорить Джордж Кент, заступник Державного секретаря США.

Нинішній керівник американського посольства в Києві Вільям Тейлор довго й докладно розповідав, як окремо від дипломатів діяв неофіційний канал зв'язку з командою Зеленського. І які саме умови ставили для організації зустрічі з Трампом і відновлення замороженої допомоги.

"У ці хвилини слухання тривають: свідків допитуватимуть щонайменше 4-5 годин. А в п'ятницю тут мають заслухати і попереднього посла США в Україні Марі Йованович", - говорить Вільям Тейлор, тимчасовий повірений США в Україні.

Команда Трампа вимагала, щоб представникам Білого дому і президентським юристам дозволили бути присутніми, але в цьому їм відмовили. Як відмовили і в праві викликати багатьох свідків. Зокрема, республіканці хотіли допитати й сина колишнього віцепрезидента - Гантера Байдена, і загадкового автора скарги на Трампа - через якого й зчинився скандал.

Але за правилами список свідків затверджує особисто голова комітету - демократ Адам Шифф, а його відповідь заздалегідь зрозуміла - категоричне "ні".

Усіх цікавить, що відбуватиметься далі і план вже є. Спочатку два тижні проводитиме слухання комітет із розвідки, який власне розпочав допити сьогодні. Потім - засідання матиме юридичний комітет Палати представників, який і повинен підготувати чернетку резолюції про імпічмент президента. Отже, процес виходить у фінальну стадію. А конфлікт лише загострюється.