Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса

Британський винахідник Річард Браунінг. Розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 кілометрів за годину. Політ відбувся в місті Брайтон у Великій Британії.

Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти в повітрі - отримав прізвисько "Залізна людина". Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса.

"Ніколи не можна ігнорувати імовірність виникнення технічних проблем. Я дуже радий, що минулося без інцидентів. Результат значно перевершив мої очікування, адже я тренувався на нижчій швидкості" - говорить Ричард Браунінг, винахідник і пілот реактивного рюкзака.