"Залізна людина" встановила рекорд швидкості [ Редактировать ]
Британський винахідник Річард Браунінг. Розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 кілометрів за годину. Політ відбувся в місті Брайтон у Великій Британії.
Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти в повітрі - отримав прізвисько "Залізна людина". Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса.
"Ніколи не можна ігнорувати імовірність виникнення технічних проблем. Я дуже радий, що минулося без інцидентів. Результат значно перевершив мої очікування, адже я тренувався на нижчій швидкості" - говорить Ричард Браунінг, винахідник і пілот реактивного рюкзака.
по теме
Олег Сенцов отримав премію Магнітського на церемонії у Лондоні
Кримчанин Олег Сенцов, удостоєний міжнародної премії імені Магнітського, нарешті отримав її в Лондоні. Нагороду йому присудили ще в листопаді минулого року, проте політв'язень, зі зрозумілих причин, не міг прийняти її особисто
Повінь у Британії: Бориса Джонсона звинуватили у бездіяльності
Сотні місцевих жителів мусили шукати, куди переїхати із затоплених будинків - селяни обурені, що влада їх ігнорує
Принц Уельський зустрів 71 день народження в Індії
Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстарішим королем, який посяде британський престол за всю історію країни
Принц Чарльз святкує 71 день народження
Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстарішим королем, який посяде британський престол за всю історію країни
Наркотики больше не скрыть: любителей героина выдаст отпечаток пальца
Команда ученых из Университета Суррея использовала масс-спектрометрию высокого разрешения для обнаружения героина по отпечаткам пальцев