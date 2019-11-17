Урожай ківі зібрали на Закарпатті. Більше тонни екзотичної ягоди виростив селекціонер із Ужгорода.

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На території цього будинку майже в центрі Ужгорода, вже близько 20 років плодоносять ківі.

Ще 1997 Генріх Стратон разом із батьком вивели морозостійкий ківі. Селекціонери кілька років експериментували з насінням, перш ніж з'явилася перша ліана екзоту.

"Бачимо стовбур ківі якому більше 15 років. Це один із перших посаджених. Посаджений на цій ділянці. Бач наскільки це мочна ліана. Які в основі мочні стовбури і здорові", - говорить Генріх Стратон, селекціонер, житель Ужгорода.

Закарпатський ківі витримує морози до мінус 20 градусів. У догляді невибагливий. Не боїться і місцевих шкідників. Саме тому вирощувати його дешевше, ніж звичні для українців фрукти, до прикладу - яблука. Зібрані у кінці осені плоди ківі сортують.

"Ми калібруємо, ті що маленькі вони йдуть на джеми на варення. А ці вже підуть для такого вживання, або на супер-маркет, або до столу", - говорить Віталій Пітюшка, помічник селекціонера Генріха Стратона.

Спеціальної технології збору врожаю, каже селекціонер, немає.

Коли ківі стає дещо м'яким при надавлюванні це найкраща пора збирати врожай. Генріх переконує, закарпатський ківі нічим не гірший від заморського тож перевіримо.

"Ми нарвали ківі давайте перевіримо, який він в середині. Розрізаєм, бачимо серцевина білого кольору, бачимо насіння. Смачний ківі".

Цього року врожай ківі щедрий. Плоди можуть зберігатися аж до літа. Частину зібраного господарі планують продати, щось - перероблять.

"Это джем зделаний из киви без кипячения для того, чтобы витамины сохранились. На вкус сладкий, можна добавлять в кондитерские изделия", - говорить Шарлота Стратон, донька селекціонера Генріха Стратона.

Навчилися закарпатці готувати з ківі ще й різноманітні напої. Кі-віскі, вино з ківі, а ще ківовицю.

"Це фруктова горілка, натуральна фруктова горілка, яка робиться з плодів. Ківовиця, вона прозора можемо налити. Не можна сказати, що плодами ківі пахне, але має свою специфіку", - говорить Генріх Стратон, селекціонер, житель Ужгорода.

Генріх переконує: ківі не просто невибаглива рослина і смачний екзот. Це - вітамінна бомба. Адже в одному фрукті стільки вітаміну С, як у трьох лимонах.