Рождественский пост: что категорически запрещено [ Редактировать ]
Рождественский пост / Фото: Status Quo
Рождественский (Филиппов) пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. В конце осени, за 40 дней до великого праздника Рождества Христова, Церковь призывает нас к зимнему посту.
Что же категорически запрещено в этот период?
- Мясо
- Пища животного происхождения (яйца, молоко, полуфабрикаты и тд.)
- Соблюдать пост - вынужденно (не хотите - не нужно себя заставлять)
- Сексуальные отношения
- Просмотр телевизора
- Интернет
- Развлечения
- Алкоголь
- Ссоры
Раньше сообщалось о том, как правильно держать Рождественский пост. А также смотрите, когда стартует и заканчивается Рождественский пост.
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