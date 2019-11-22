Храм Петра в Йорданії привітав мільйонного туриста [ Редактировать ]
У храмі Петра в Йорданії привітали мільйонного туриста. Ювілейними гостями виявилася пара з Великої Британії, їм подарували безкоштовний квиток до пам'ятки. Храм Петра - одне із семи сучасних чудес світу.
Тут, зокрема, знімали, відому сагу про Індіану Джонса.
Загалом Йорданія популярна серед туристів країна, у регіоні вважається однією з найбезпечніших. Щорічно її принади відвідують майже сім мільйонів мандрівників
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