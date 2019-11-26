Колорадо накрило потужним сніговим штормом [ Редактировать ]
Негода вдарила по Сполучених Штатах. Потужний сніговий шторм накрив Північ штату Колорадо. Снігопад ускладнив рух автошляхами, а також призвів до перебоїв у авіасполученні.
А от місто Кент, що в штаті Вашингтон, засипало градом. За словами місцевих, тривалий час він ішов без упину. Тож вулиці та подвір'я вкрив крижаний шар. Дісталося і Каліфорнії. Штатом промчала пилова буря.
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