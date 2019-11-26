Качество топлива на наших заправках стало примерно одинаковым и все чаще выбор АЗС диктуется второстепенными факторами. Тут и удобство расположения, и накопительные программы, и качественный кофе и разнообразие хот-догов - самых востребованных перекусов на АЗС. Поэтому сегодня сети, не предлагающие фастфудовское меню и карту кофейных напитков, можно пересчитать по пальцам.

Специалисты столичного "Института потребительских экспертиз" приобрели хот-доги и кофе в десяти популярных заправочных сетях и отправили пробы в государственную лабораторию "Укрметртестстандарт" и две дегустационные комиссии.

В первую очередь проверке подвергся главный ингредиент хот-дога - сосиска (колбаска). Она должна быть только высшего сорта, то есть согласно ДСТУ, не содержать крахмала. И ни в одном из девяти образцов его следов не обнаружено. Другой стандарт ограничивает массовую части влаги в таких изделиях максимум 75%. И вновь все пробы уложились в норматив, причем с заметным запасом.

Но одно дело - найти надежного и ответственного поставщика ингредиентов и другое - выстроить толковый логистический алгоритм плюс научится хранить полуфабрикаты с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. В частности, в сосисках не должно быть бактерий групы кишечных палочек и мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. К счастью, микробиологи не нашли в продуктах никаких следов колиформ и превышения МАФАМов.

Найти оригинальный и при этом органичный вкус при столь мизерном числе ингредиентов (булка, сосиска, приправы), под силу далеко не всем. Что и подтвердила следующая экспертиза, в которой брали участие не только профессиональные дегустаторы, так и "народные" пробанды - обычные автомобилисты. Обе группы оценивали вкус "горячих собак" по 10-бальной шкале. Высшие оценки получили продукты сразу двух сетей - БРСМ НАФТА и KLO.

Кстати, сеть БРСМ НАФТА стала и чемпионом по предложениям - сразу десяток видов против 3-5 позиций у остальных. А хот-дог от KLO был отмечен за очень вкусные булки.

Самый слабый результат - у SOCAR, который и раньше получал нарекания за невнятный вкус и качество булок. На этот раз баллы были снижены за то, что сосиску не жарят на гриле, а разогревают в СВЧ-печке, что серьезно сказывается на вкусе и сочности продукта. У ANP сосиска в готовом хот-доге оказалась и вовсе холодной - и это при самой высокой цене. Так что человеческий фактор все еще играет важную роль даже в фаст-фуде.

Еще быстрее, чем хот-доги, на АЗС растет реализация кофейных напитков - у отдельных сетей они за последний год выросли в 3-4 раза. Использование премиальных кофемашин, высококачественных сортов арабики, исключительно натурального молока привели к тому, что coffeebreak на заправках становится для автомобилистов ежедневным ритуалом.

Как и в случае с хот-догами, в дегустационном процессе брали участие не только профессиональные дегустаторы, так и "народные" пробанды. И "эспрессо", и "американо" получили очень высокие баллы. За исключением сети Marshal (устаревшие кофемашины, горькая арабика) практически все пробы оказались высокого качества. Максимальные 20 баллов заработали все те же БРСМ НАФТА, OKKO, KLO, WOG и SOCAR.

Итоги экспертизы не могут не радовать - качество, рецептура и ассортимент на украинских АЗС растут год от года. Более того, сразу несколько сетей идут ноздря-в-ноздрю и явного лидера, которым долгое время был ОККО, сегодня нет. Теперь компанию галичанам составляют БРСМ НАФТА и KLO.

В топовых позициях БРСМ оказались благодаря партнерству с крупнейшим украинским обжарщиком Gemini Espresso - компания обеспечивает сеть свежеобжаренным кофе и автоматическими кофемашинами WMF, которые без помощи специально обученного персонала готовят кофе высокого качества.

А вот ANP, UPG, AMIC и особенно Marshal есть что улучшать. Также стоит отметить, что большинство операторов закупают сосиски для хот-догов у одной компании - "Premier Food", владеющей брендом Mr.Grill, национальный лидер в сегменте комплексного обслуживания систем общественного питания. Как показала экспертиза, ингредиенты, поставляемые данной компанией, очень высокого качества, что говорит о правильной технологии производства и налаженной логистике. К слову Premier Food имеет собственное сертифицированное производство и изготавливает сосиски из высококачественного сырья, натурального мяса и специй.

Андрей Бабенко.