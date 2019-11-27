На Донбасі бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Били із заборонених мінометів 82 калібру, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Старогнатівки, Широкиного, Луганського і Кримського.

Крім того, окупанти і далі здійснюють провокаційні обстріли неподалік ділянки розведення сил у районі Петрівського.