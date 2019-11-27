На Донбасі бойовики застосували великокаліберну зброю [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Били із заборонених мінометів 82 калібру, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Старогнатівки, Широкиного, Луганського і Кримського.
Крім того, окупанти і далі здійснюють провокаційні обстріли неподалік ділянки розведення сил у районі Петрівського.
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