Новий склад Європейської комісії нарешті затверджено. Із запізненням у місяць. Кандидатури нових єврокомісарів підтримали у Європарламенті. А це означає, що вони можуть приступати до роботи. Що обіцяє оновлена Єврокомісія - розповість Світлана Чернецька.

Оплески та привітання приймає німкеня Урсула фон дер Ляєн. Вона за крок від нової посади. Вже у неділю стане першою жінкою, що очолить Європейську комісію. Це остання формальність на шляху - затвердження її команди єврокомісарів. По одному із кожної країни ЄС.

"Я обіцяю, що до кінця нашого терміну вперше в історії ми матимемо гендерну рівність на всіх адміністративних рівнях. І це змінить обличчя комісії", - говорить Урсула фон дер Ляєн, майбутня президентка Єврокомісії.

Це привід для особливої гордості новообраної президентки. 12 із 27 єврокомісарів - жінки. Це найбільший показник в історії комісії. Втім, затвердження претендентів було зовсім непростим процесом. І саме через нього на місяць відклали початок роботи. Адже троє із 27-ми кандидатур - Європарламент відхилив. Тож Франції, Угорщині та Румунії довелося терміново шукати заміну.

"Нарешті після довгих місяців розбіжностей, ми отримали комісію. Це відбувається на тлі кризи, що загроджує усім європейським інституціям. І мені прикро казати, що ця Єврокомісія - одна із найслабших в історії. І я дуже сумніваюся, що ваші високі слова перетворяться на ефективні дії", - говорить Марко Дзані, депутат Європейського парламенту.

"Будьте певні, - усі ваші ініціативи щодо клімату, посилення соціального захисту та зміцнення верховенства права - ми із задоволенням підтримаємо. Але ми також будемо реагувати, якщо вважатимемо, що комісія чинить неправильно чи надто нерішуче", - говорить Ска Келлер, депутатка Європейського парламенту.

Ще однією перешкодою для роботи нової Єврокомісії стала Велика Британія. Адже як член ЄС, країна була зобов'язана делегувати свого претендента. Втім, через перипетії "брекзиту" та дочасні вибори, Лондон проігнорував свої зобов'язання.

"Шановні колеги, ми всі знаємо, що один член нашої сім'ї збирається залишити нас. Я ніколи не приховувала, що завжди буду прихильницею членства Британії у Євросоюзі", - говорить Урсула фон дер Ляєн, майбутня президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн пообіцяла євродепутатам, що пріоритетом у роботі комісії стане захист клімату. А ще вони зосередяться на діджиталізації та автоматизації усіх процесів. Зокрема, комісія планує максимально залучити роботів на ті посади, які надто складні чи надто нудні для людини.