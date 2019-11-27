Частину США накрило сніговим штормом [ Редактировать ]
Частиною Сполучених Штатів прокотився шторм із сильними поривами вітру та небаченими досі снігопадами. Негода накрила Південну Дакоту, Айову, Мічиган, Міннесоту і Вісконсин.
У деяких містах штату Колорадо насипало понад півметра снігу. Через погану видимість там перекривають дороги та скасовують авіарейси. А у штаті Небраска - зачиняють школи.
Синоптики повідомляють, що до берегів США з боку Каліфорнії суне ще один шторм, тож просять людей не покидати своїх домівок.
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