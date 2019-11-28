У селі Олександрівка на Дніпропетровщині заборонили годувати дітей у школі. Батьки учнів скаржилися до різних інстанцій. Утім поки що там відбуваються відписками, тож проблему харчування батьки вирішують самотужки. Хто і чому позбавив школу їдальні, розкаже Олена Мендалюк.

Паравозиком з термосами першачки йдуть до спортзали. Її в Олександрійській школі використовують, як їдальню. Вчителі кажуть: діти у закладі можуть з'їсти лише те, що принесли з собою.

"Діти все ж таки, я вважаю, мають харчуватися вчасно, гаряча їжа повинна бути, а не те, що вони ось принесуть з дому", - говорить Тетяна Титярова, вчителька Олександрівської загальноосвітньої школи.

У спортзалі учні харчуються вже два роки. Бо їдальня не працює.

"Это ужасающее состояние уже длится… у меня старший учится в четвертом классе, то есть я это вижу уже четыре года", - говорить Сергій Блиндюк, батько учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

Ще у 2011 році стеля у їдальні почала протікати. Косметичний ремонт тут робили постійно. Та їдальню довелося закрити. Кілька років школа просила у району гроші, а це 15 мільйонів гривень - на капітальний ремонт. Підрядна організація на початку 2019 до нього приступила. Однак роботи тривали недовго.

"Перекрыл только крышу, сделал якобы демонтаж, ну вы видите. Здесь вот как все было, так все и есть. Пол сбили, сделали перегородку, поставили окна. Все. Окна крыша и все. Это стоило подрядчику почти четыре миллиона", - говорить Ольга Ткаченко, мати учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

І грошей у районі більше не знайшлося.

"Клопотання, які я писав на сільську раду, на районну раду щодо виділення грошей на харчування першого-четвертих класів сесія районної ради, яка відбулася на початку вересня - відхилила", - говорить Сергій Денисенко, директор Олександрівської загальноосвітньої школи.

Батьки школярів обурені.

"Зато они в рамках этого договора ремонта вывозят мусор на 292 тысячи и причем они написали суму в два раза завышенную", - говорить Ольга Ткаченко, мати учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

"Почему-то ничего не решается. Куда-то деньги выделяются, куда они уходят, мы понять не можем", - говорить Олег Гусєв, батько учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

Коли в школі відновить роботу їдальня, у Дніпровській районній раді відповісти не готові.

"Повна забезпеченість того, щоб закінчити капітальне будівництво цього харчоблоку - 15 мільйонів, зараз використано порядка чотирьох і остальні ми допрашуємо. Коштів немає", - говорить Інна Капацин, керівник відділу освіти Дніпровської райдержадміністрації.

Батьки учнів Олександрівської школи написали скаргу до Дніпровської райдержадміністрації та прокуратури. А ще, кажуть, навідаються на сесію районної ради, щоб чиновники усе ж таки спромоглися віднайти гроші на ремонт.