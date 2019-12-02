Лондонська поліція назвала ім'я другої жертви теракту на Лондонському мосту.

Це 23-річна студентка Саскіа Джонс. Напередодні ідентифікували ще одного загиблого, Джека Меріта, йому було 25. За померлими відправили панахиду в одному з соборів. Надвечір неділі слідчі продовжували працювати на місці трагедії.

Нагадаю, чоловік із ножем накинувся на перехожих, поранив п'ятьох. Нападника застрелили поліцейські, він мав на собі муляж вибухового пристрою.