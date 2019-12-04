Двох співробітників російського посольства в Берліні видворили з країни та оголосили персонами нон-ґрата, - по це повідомили в німецькому МЗС.

Дипломатів підозрюють у причетності до вбивства громадянина Грузії наприкінці серпня цього року. Злочин скоїли в парку поблизу Бундестагу та офісу канцлера. Убитий - Зелімхан Хангошвілі - був польовим командиром під час Чеченської війни, а 2008 року воював на боці Грузії під час російського вторгнення до Південної Осетії.

Убивця поцілив Хангошвілі в спину і в голову, зловмисником виявився росіянин, його згодом затримала поліція. У Кремлі причетність до злочину заперечують.