З Німеччини видворили співробітників російського посольства [ Редактировать ]
Двох співробітників російського посольства в Берліні видворили з країни та оголосили персонами нон-ґрата, - по це повідомили в німецькому МЗС.
Дипломатів підозрюють у причетності до вбивства громадянина Грузії наприкінці серпня цього року. Злочин скоїли в парку поблизу Бундестагу та офісу канцлера. Убитий - Зелімхан Хангошвілі - був польовим командиром під час Чеченської війни, а 2008 року воював на боці Грузії під час російського вторгнення до Південної Осетії.
Убивця поцілив Хангошвілі в спину і в голову, зловмисником виявився росіянин, його згодом затримала поліція. У Кремлі причетність до злочину заперечують.
по теме
У Берліні зарізали сина колишнього президента Німеччини
Чоловік з ножем накинувся на Фріца Вайцзеккера просто під час лекції для персоналу лікарні, яку той очолював
Гучна відставка: чому пішов з посади міністр енергетики США Рік Перрі?
Його називали "впливовим", "авторитетним", "близьким до Трампа" - що означатиме його звільнення і хто замінить чиновника?
На Черкащині п'ятий рік не можуть завершити розслідування вбивства журналіста Василя Сергієнка
Василя Сергієнка жорстоко закатували у квітні 2014 року, поліція затримала ймовірних виконавців та організатора злочину - що гальмує процес?
Стрілянина та вбивство дитини: подробиці резонансного нападу у Києві
Просто у центрі Києва невідомі обстріляли автівку - чоловік, в якого цілились, встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів?
Лондонський терорист виявився нещодавно помилуваним рецидивістом
Як чоловік, що мав бути під пильним наглядом правоохоронців, зміг скоїти напад, та чи можна було запобігти теракту?