В Антикорупційному суді ухвалили скасувати заставу для Андрія Садового [ Редактировать ]
Скасувати мільйонну заставу для Андрія Садового, і відпустити під особисте зобов'язання. Таке рішення напередодні ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
Про це львівський міський голова повідомив на сторінці у Facebook і виклав відео із зали засідання. Нагадаю, Антикорупційна прокуратура звинувачує мера у земельних оборудках - на суму понад 90 мільйонів гривень.
Чиновник звинувачення відкидає. Суд першої інстанції обрав для посадовця запобіжний захід - мільйон 56 тисяч гривень. Садовий - це рішення оскаржив.
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