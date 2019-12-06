Володимир Зеленський пообіцяв покарати порушників протипожежної безпеки [ Редактировать ]
Президент України доручив Кабміну протягом місяця перевірити стан протипожежної безпеки в дитячих садках, школах, лікарнях та інших державних закладах.
Підприємців закликав не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку в торговельних центрах, готелях і ресторанах. Володимир Зеленський також обіцяє суворо карати всіх посадовців, які допускають порушення.
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