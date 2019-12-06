Найемоційніше питання для Нормандського формату звісно, про звільнення полонених. На окупованій території Донбасу й Криму та в Росії і досі залишаються сотні наших громадян. Дехто в полоні - вже роки! Тему продовжить Ігор Левенок.

Рівні рядки, каліграфічний і такий рідний почерк. Вона знову і знову вчитується в кожне слово цього листа. Мама Валентина Виговського - політичного бранця Кремля, пані Галина - отримала останню звістку від сина, який майже п'ять років сидить у російській в'язниці суворого режиму. І практично весь час в одиночній камері.

"Но все равно я нашел в себе сили не сдаться, не сломаться и найти даже в этих условиях возможности для образования и развития", - зачитує Галина Виговська.

Валентина Виговського, київського підприємця, учасника Євромайдана, ФСБ схопила в анексованому Криму у вересні 2014. З дитинства Валентин захоплювався літаками, закінчив Кпі, мріяв про кар'єру авіаконструктора. В Крим поїхав на зустріч із товаришами.

"Одна людина з цих шо займалися, ну фанати авіації там дівчина була, і вона збирала гроші серед своїх друзів на онкологічну операцію. І він повіз, насобирав якусь суму грошей і повіз на цю операцію", - говорить Петро Виговський, батько політв'язня.

Відтоді свого сина батьки бачать лише на екранах російських пропагандистських каналів. Валентина Виговського звинуватили у шпигунстві. В Росії над українцем організували закрите судилище. До процесу не допустили ані родичів, ані українських дипломатів.

"Московский областной суд сегодня вынес приговор гражданину Украины Валентину Выговскому, он признан виновним в военном и экономическом шпионаже. Теперь по приговору суда 11 лет ему предстоит отбыть в колонии строгого режима".

Валентина етапували до колонії в Кіровській області. За іронією долі, саме в тих краях півстоліття тому відбував покарання й дід Валентина. Фронтовик Степан Виговський. Засуджений уже після війни.

"Ну привід який, ворог народу, бо працював на німців, бо як почалася окупація йому було тільки 16 років він закінчив якраз школу".

Листи діда й онука це сімейна реліквія. У російській неволі Валентин уже відбув майже стільки часу, як і його дід. Увесь цей період батьки сподіваються, син от-от повернеться до України. Він патріот. Його обміняють. Та росіяни постійно викреслюють його прізвище зі списків на обмін.

"Ми надіємося і віримо, що він скоро буде вдома, яким чином це станеться, я зараз нічого не можу сказати, допоможе ця зустріч у мінському форматі не допоже, ну хотілося б щоб допомогла і не тільки по нашому сину, а й по всіх остальних хлопцях, бо там їх дуже багато", - говорить батько політв'язня Петро Виговський.

Але яка точна кількість українців бранців? Питання - поки без точної відповіді.

"Ми говоримо про щонайменше про вісімдесят вісім людей, які утримуються за гратами в Росії і окупованому Криму, більшість із них кримські татари. І щонайменше двісті двадцять сім людей, це офіційна цифра, яка була озвучена Службою безпеки України, які утримуються в підвалах окупованого Донбасу. Але треба точно давати собі розуміння, що ми не знаємо точної цифри", - говорить Олександра Матвійчук, правозахисниця.

Ірина Геращенко брала участь у перемовинах тристоронньої контактної групи у Мінську. Каже, росіяни часто приховують кількість українських бранців. І це велика проблема.

"Коли ти сідаєш за стіл переговорів і говориш про звільнення як у Мінських угодах написано всіх на всіх, то важливо знати всіх. А коли штучно від тебе приховують цифру, скільки утримують людей, коли штучно приховують інформацію, про те, де утримують людей, то дуже важко говорити про всіх на всіх", - говорить Ірина Геращенко народний депутат України, "Європейська солідарність".

Заручників на Донбасі постійно піддають тортурам. Правозахисниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук каже, такі злочини - фіксуються. І це одна з причин, чому бойовики ховають бранців.

"Ми опитували людей, які були в дуже різних місцях несвободи і от зараз іх кількість вже за сто перейшла і в кожному з цих місць несвободи були поширені катування, побиття, сексуальні згвалтування, тобто це поширена практика і це дає змогу нам говорити, що ми маємо справу з міжнародними злочинами і передавати відповідні подання до міжнародного кримінального суду в Гаазі", - говорить Олександра Матвійчук правозахисниця.

"Я дуже хотів би щоби, наші люди новий рік зустрічали вдома зі своїми сім'ями в Україні, тому для мене це гуманітарне, важливе і дуже особисте", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Насправді ми дуже чекаемо дев'яте грудня, коли в Парижі відбудеться норманський саміт".

Юлія дружина українського військовослужбовця Олександра Корінькова. Взимку 2015 під Дебальцевим Олександр потрапив у полон. Понад рік від нього не було жодної звістки. Тільки ось це відео, російського пропагандиста Сладкова, підтверджує - навесні цього року Олександра тримали в донецькому СІЗО. Там побував представник ОБСЄ Ентоні Фріш. Спілкуватися із ним бранець відмовився.

У полоні чоловік не зламався. Перед ворожими телекамерами поводиться гідно.

"Это что за война? Война с агрессором или получается гражданская война? Это территория Украины, а с кем я воюю, я вам точно сказать не могу".

Обміняти Олександра бойовики досі відмовлялися.

"Надія не втрачається, але вже немає такого оптимістичного настрою, тому що всі ці обіцянки і постійне привязування до якихось дат чи періодів завжди зривалися".

Схожа історія і у Вікторії Пантюшенко. Невдовзі після весілля її чоловік Богдан пішов захищати Україну. Танкіст із позивним "Броня". В січні п'янадцятого він знищив Путилівський міст, яким бойовики доправляли підкріплення на штурм Донецького аеропорту. В бою машину підбили. Богдана взяли в полон. Військовослужбовців тримали в одному СІЗО.

На тему заручників та полонених експерти нині висловлюються стримано. Зустріч у норманському форматі відкриває перспективу великого обміну. Та чи вдасться визволити українців всіх і одразу?

"Это рычаг давления, который останется и исходя из этого не выгодно Российской Федерации производить обмен. Почему? Потому что придется писать новый список, а каждый новый список поднимает ряд вопросов, а откуда они взялись? Поэтому я не питаю иллюзий, что завтра Владимир Путин пустит слезу, расчувствуется и обменяет всех на всех", - вважає Олег Жданов, військовий експерт.