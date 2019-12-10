Google навчили "розуміти" українську мову [ Редактировать ]
Google навчили "розуміти" українську мову. Пошукова система отримала мовний апгрейд. Вона тепер розуміє більше 70 мов і має новий алгоритм пошуку.
Той здатний аналізувати цілі речення - зокрема, прийменники і словосполучення замість ключових фраз. Дотепер ситема могла робити таке лише із запитами англійською. Відсьогодні ще 70 мовами, включно з українською.
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