Третій рік всі чекають правди про обставини вбивства Павла Шеремета. І поліція стверджує, що істина встановлена. Однак, з іншого боку, - питань без відповідей - після вчорашнього брифінгу топ-посадовців - стало ще більше. Чи достатньо доказів у правоохоронців проти тих, кого звинувачують? Чи справді ці люди винні? І який мали мотив для вбивства Павла Шеремета, якщо це - справді вони? Відповіді на ці питання в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" дала Анна Маляр, людина, яка завжди ретельно аналізує юридичну проблематику.

- Одна з найвідоміших українських слідчих - Галина Климович - сказала про інформацію, почуту від поліції на брифінгу, що усе викладене для неї виглядає логічним і професійним. Мовляв, аналітики та оперативники попрацювали на відмінно. З іншого боку, у суспільстві є помітне незадоволення почутим - не зрозумілі ні мотив, ні те, хто замовник злочину. Також є сумніви щодо участі у вбивстві принаймні кількох із цих людей . Що ви думаєте про все це?

- Дійсно, деякі експерти висловлюють позицію, що брифінг був логічний, багато роботи. Можливо, цим людям більше відомо, ніж нам. Але, якщо аналізувати ту інформацію, яка була подана звичайним людям, то немає ні логіки, не вистачає доказів. Я би воліла почути більш детальну інформацію. Аби нас хотіли просто проінформувати, то це б зробили на сайті МВС. Якщо зробили таку урочисту презентацію, президента запросили, плазма величезна. Очевидно, була задача, щоб ми повірили в це.

- Ви повірили?

- Для мене критерій віри в кримінальному провадженні лише один - наявність доказів. Для мене поки доказів недостатньо.

- Деякі колишні топ-посадовці з правоохоронної системи кажуть, ніби причиною вбивства стало лише те, що Шеремет часто потрапляв на очі в цьому районі цим людям. Мовляв, до інших відомих людей у них не було такого доступу, а от до Шеремета - був. На вашу думку, чи можливо, що лише це зумовило вбивство?

- Якщо вдень іти центром Києва, там багато ходить артистів, журналістів відомих, політиків. Говорити, що там тільки Павло ходить - це перебільшення, Крім того, він не настільки був відомою людиною при житті, щоб вони могли знати, хто це. Для мене це не аргумент.