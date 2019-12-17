Здирника схопили під час отримання грошей

На хабарі у 150 тисяч гривень погоріли двоє посадовців у столиці. Один із керівників управління Міністерства культури, молоді та спорту вимагав від підприємця сто тисяч гривень.

Здирника схопили під час отримання грошей. Цього дня правоохоронці затримали й працівника Держслужби морського та річкового транспорту України.

За понад 50 тисяч гривень чиновник обіцяв видати дозвіл на керування водними видами транспорту.