Єлизавета Друга відкрила сесію парламенту Британії [ Редактировать ]
Нову сесію парламенту відкрили у Великій Британії. На урочистій церемонії в Палаті лордів виступила королева Єлизавета Друга. Її Величність виголосила тронну промову.
Текст документа за традицією складає прем'єр-міністр. У ньому - план роботи уряду на наступний рік. У 2020 році збираються ухвалити понад три десятки законопроєктів. Та в пріоритеті - Brexit.
Вийти з ЄС Лондон зобов'язався 31 січня. Розглядати відповідні документи Палата громад розпочне вже завтра.
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