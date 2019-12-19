Нову сесію парламенту відкрили у Великій Британії. На урочистій церемонії в Палаті лордів виступила королева Єлизавета Друга. Її Величність виголосила тронну промову.

Текст документа за традицією складає прем'єр-міністр. У ньому - план роботи уряду на наступний рік. У 2020 році збираються ухвалити понад три десятки законопроєктів. Та в пріоритеті - Brexit.

Вийти з ЄС Лондон зобов'язався 31 січня. Розглядати відповідні документи Палата громад розпочне вже завтра.