Щонайменше 51 особа постраждала внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів. Розтрощені машини перекрили обидва боки магістралі між штатами.

Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки.

За даними поліції, трощу спричинили туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі відновили.