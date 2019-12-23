У США зіткнулися 60 автомобілів [ Редактировать ]
Щонайменше 51 особа постраждала внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів. Розтрощені машини перекрили обидва боки магістралі між штатами.
Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки.
За даними поліції, трощу спричинили туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі відновили.
по теме
Масштабна ДТП у США: постраждали люди
Щонайменше 51 особа постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів
В Киеве из-за сильного столкновения авто перевернулось на крышу возле АЗС
В понедельник, 23 декабря, в Киеве, на улице Полярной произошло сильное ДТП
Масштабна ДТП у США: зіткнулися понад 60 автомобілів
Щонайменше 35 людей постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів
У США підліток вкрала та розбила літак
Інцидент стався в аеропорту каліфорнійського міста Фресно. Панянка перелізла через паркан летовища й сіла в легкий джет King Air 200
Аварія на Чернігівщиині: зіткнулись вантажівка і пасажирський автобус
Три людини загинули, 16 постраждали в аварії на Чернігівщині. Вночі біля села Мости Бахмацького району зіткнулись вантажівка і пасажирський автобус