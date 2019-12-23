В Париже скончался 86-летний Эмануэль Унгаро, который был французским модельером итальянского происхождения. В течение последних 2-х лет у него были проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Guardian.

"Унгаро, французский модельер, который назвал себя чувственно навязчивым, умер в Париже в возрасте 86 лет", - сказано в сообщении.

Унгаро учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году он открыл собственный Дом моды во французской столице. Среди клиентов модельера были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Николь Кидман.

Унгаро построил империю моды, которая впоследствии распространилась на духи, обувь, мебель. Его бренд приобрела в 1996 году семья Ferragamo.

Мир моды Унгаро оставил 15 лет назад.

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