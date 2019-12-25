В Грузії другий день поспіль гасять лісові пожежі. Напередодні у регіоні Шида Картлі зафіксували з десяток осередків займання. Частину вже локалізували, а на ранок додалося ще кілька.

Вогонь швидко поширюється через суху погоду. Здебільшого горять висохлі чагарники, трава і листя. До гасіння залучили дві сотні пожежників та вертоліт прикордонного управління.

У Службі з надзвичайних ситуацій МВС Грузії запевняють: ситуація під контролем, загрози для населення немає.