Грузію охопили лісові пожежі [ Редактировать ]
В Грузії другий день поспіль гасять лісові пожежі. Напередодні у регіоні Шида Картлі зафіксували з десяток осередків займання. Частину вже локалізували, а на ранок додалося ще кілька.
Вогонь швидко поширюється через суху погоду. Здебільшого горять висохлі чагарники, трава і листя. До гасіння залучили дві сотні пожежників та вертоліт прикордонного управління.
У Службі з надзвичайних ситуацій МВС Грузії запевняють: ситуація під контролем, загрози для населення немає.
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