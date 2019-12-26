Північ Індії скував справжній зимовий холод [ Редактировать ]
Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Уттар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометрів опустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли - кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать, на вулицях волонтери роздають гарячі напої.
Навіть мінімальні заморозки в Індії - загроза для тисяч людей. Адже чимало індусів живуть у нашвидкуруч зведених халупах без опалення.
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