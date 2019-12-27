Телефонні розмови нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Вадима Рабіновича та його сім'ї слухатиме НАБУ. Дозвіл надав Вищій антикорупційний суд. Підстава - кримінальне провадження у справі ще 2015 року. Сам Рабінович пов'язує це з принциповою позицією його політсили, яка виступає проти відкриття ринку землі.

"Судья Высшего антикоррупционного суда дает разрешение на прослушивание и проверку всех телефонных разговоров моей жены с 2015 года. Это является прямым запугиванием и враньем. Скажу вам почему. Потому, что "Киевстар", в частности, на который они получили разрешение, только три года хранит данные. То есть они знают, что данных за 2015 год у них нет, просто пытаются запугать семьи, жен. Как это было с женой Медведчука - Марченко, до этого. По которой они точно так же открыли дело. Они понимают, что ни меня ни Медведчука им сломать не удастся и свернуть с пути у них не получится заставить нас. Они начали давить на семьи на все остальное", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат України "Опозиційна платформа - За життя".