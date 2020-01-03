У Новому році авіаційний парк Міністерства внутрішніх справ України поповнився новими гелікоптерами. В Україну прилетіли два одномоторні гвинтокрили Н-125 французької компанії Airbus Helicopter. Вони отримані завдяки міжурядовій угоді України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Для чого використовуватимуть ці сучасні гелікоптери та які їхні можливості, розкаже Олена Логінова.

На плац сідають два нові гвинтокрили Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Їх використовуватимуть для виконання службових задач Державної прикордонної служби України - для спостереження за кордоном і навчання пілотів.

"По функціоналу предназначені для моніторингу державного кордону і в подальшому сили Міністерства внутрішніх справ будуть тільки нарощуватися. В цьому році ми очікуємо отримати ще п'ять вертольотів H-225 для Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій і два вертольоти H-145 для Національної поліції України. Крім того плануємо запустити Сервісний центр для обслуговування і підготовки пілотів і технічного складу вертольотів", - звітує Сергій Яровий, Перший заступник міністра внутрішніх справ України.

В МВС України модель Н125 називають лідером у лінійці легких гелікоптерів. Саме тому вони найкраще пристосовані для спостереження за кордоном. Модель маневрена, економічна, функціональна і потужна. Має велику дальність польоту і може перевозити шість пасажирів.

"Вони надзвичайно пристосовані для того, щоб здійснювати моніторинг ситуації. І якраз наступні 125, які будуть поставлятися, вони будуть поставлятися зі спеціалізованим обладнанням для відеонагляду, для передачі сигналу, для того, щоб було надійно здійснено захист державного кордону, моніторинг ситуації на державному кордоні. Це надзвичайно вдала модель для такої функції - ці два гелікоптери будуть в першу чергу використовуватимуться для того, щоб максимально підготувати наш льотний склад, який є діючий у державної прикордонної служби", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України.

В Держприкордонслужбі наголошують, нові гелікоптери завдяки економічності зможуть знаходитись у повітрі уп'ятеро довше.

"Цей гелікоптер він надзвичайно економічний. Якщо взяти і порівняти його умовно з аналогами, нашим Мі-8, який є на озброєнні у Державній прикордонній службі, то економічність його становить, він в чотири-п'ять разів він потребує пального менше. Тобто ми зможемо на одній і тій же кількості пального просто здійснити в п'ять разів більше вилетів", - говорить Сергій Дейнеко, Голова Державної прикордонної служби України.

Планується, що в рамках договору з французькою компанією Airbus Helicopter протягом року до України прибуде ще 10 вертольотів і для інших підрозділів МВС.