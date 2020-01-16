Афганістан накрило рекордним холодом [ Редактировать ]
39 жертв від різкого похолодання і в Афганістані. Країну накрив холодний фронт із морозами й заметілями. Рясні снігопади й лавини зруйнували близько 300 будівель.
Більшість загиблих - жінки та діти, а також безхатьки. Через негоду рух багатьма автотрасами заблокований. Навчальні заклади та державні установи тимчасово не працюють.
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