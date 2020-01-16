Більшість загиблих - жінки та діти, а також безхатьки

39 жертв від різкого похолодання і в Афганістані. Країну накрив холодний фронт із морозами й заметілями. Рясні снігопади й лавини зруйнували близько 300 будівель.

Більшість загиблих - жінки та діти, а також безхатьки. Через негоду рух багатьма автотрасами заблокований. Навчальні заклади та державні установи тимчасово не працюють.