В Сенат США передали обвинувачення щодо Дональда Трампа [ Редактировать ]
Палата представників Конгресу США передала в Сенат обвинувачення щодо Дональда Трампа. Також призначили сімох конгресменів, які виступатимуть у ролі прокурорів.
Імпічмент очільника США почали через його прохання до Володимира Зеленського - розслідувати справу проти політичного опонента, Джо Байдена.
Демократи вважають, що Трамп зловживав владою, а потім і перешкоджав слідству у справі. Сенат планує почати розгляд 21 січня. Сам президент обвинувачення називає постановкою.
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