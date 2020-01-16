Палата представників Конгресу США передала в Сенат обвинувачення щодо Дональда Трампа. Також призначили сімох конгресменів, які виступатимуть у ролі прокурорів.

Імпічмент очільника США почали через його прохання до Володимира Зеленського - розслідувати справу проти політичного опонента, Джо Байдена.

Демократи вважають, що Трамп зловживав владою, а потім і перешкоджав слідству у справі. Сенат планує почати розгляд 21 січня. Сам президент обвинувачення називає постановкою.