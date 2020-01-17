Уже цієї неділі православні відзначатимуть одне з найбільших свят - Хрещення Господнє. Особливо ретельно готуються рятувальники та медики. Розповідають, як правильно пірнати в холодну воду та кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт вже знає основні правила хрещенського купання.

Володимир професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим - стрімголов кидатися в холодну воду не радить.

"Обов'язково перед купанням треба зробити фізичні вправи щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантажень", - запевняє Володимир Сковородка, начальник водолазної служби.

Вийшовши з води, людина має обсохнути й зігрітися. І аж ніяк не алкоголем, кажуть медики - так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає.

"Якщо ви хворіли інфекційним захворюванням і після нього не минуло ще місяцяне рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечо-статевої системи. При захворюваннях серця та судин таких як стенокардія аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт", - говорить Оксана Фареник, начальник пункту охорони здоров'я аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Києві.

За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід. Утім, рятувальників це не надто тішить.

"В цьому році в нас криги немає тому, скупчення людей не буде в одному місці, люди будуть розпорошені по берегу, тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ", - говорить Олександр Даценко, начальник рятувально-водолазної станції.

Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях.

"Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на облаштованих місцях, тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики і в разі чого якщо не дай боже стане комусь погано - цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу", - говорить Світлана Водолага, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в Києві.

Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки.