Хрещення Господнє: як пірнати у воду та не захворіти? [ Редактировать ]
Уже цієї неділі православні відзначатимуть одне з найбільших свят - Хрещення Господнє. Особливо ретельно готуються рятувальники та медики. Розповідають, як правильно пірнати в холодну воду та кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт вже знає основні правила хрещенського купання.
Володимир професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим - стрімголов кидатися в холодну воду не радить.
"Обов'язково перед купанням треба зробити фізичні вправи щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантажень", - запевняє Володимир Сковородка, начальник водолазної служби.
Вийшовши з води, людина має обсохнути й зігрітися. І аж ніяк не алкоголем, кажуть медики - так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає.
"Якщо ви хворіли інфекційним захворюванням і після нього не минуло ще місяцяне рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечо-статевої системи. При захворюваннях серця та судин таких як стенокардія аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт", - говорить Оксана Фареник, начальник пункту охорони здоров'я аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Києві.
За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід. Утім, рятувальників це не надто тішить.
"В цьому році в нас криги немає тому, скупчення людей не буде в одному місці, люди будуть розпорошені по берегу, тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ", - говорить Олександр Даценко, начальник рятувально-водолазної станції.
Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях.
"Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на облаштованих місцях, тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики і в разі чого якщо не дай боже стане комусь погано - цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу", - говорить Світлана Водолага, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в Києві.
Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки.
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