В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом політичний експерт Володимир Фесенко розповів про те, як довго буде працювати Гончарук прем'єром та чи випадково новий рік почався так скандально.

Що це було з прем'єр-міністром? Хтось намагається збити його з посади усіма цими скандалами? Чи Гончарук сам створює проблеми?

Я думаю, що тут доволі складніша ситуація. Безумовно, тут була певна спецоперація з прослуховування. Але те що "зливали", це було спрямовано точно не проти керівництва Нацбанку. А потрапив в скандал Гончарук. Це була резикована справа подати у відставку. Це дуже "по-західному". Якщо виникає питання довіри, він одразу звернувся до президента. Це зміцнило його позиції довіри. Я думаю, що він буде більш дивциплінованим. Та йому потрібно стати жорсткішим.

Чи вірите ви, що наші спецслужби таки встановлять, хто саме та як саме записав ту розмову в Кабміні, яка спровокувала головний інформаційний вибух цього тижня?

Не зовсім впевнений, оскільки ми ще не розібралися з "історією Джокера". Я припускаю, що будуть посилені заходи безпеки.