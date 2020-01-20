Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд [ Редактировать ]
Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешнім надзвичайникам направлять до двохсот військових, ще два армійські літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр національної оборони Канади - Харджит Саджан.
Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон насипало триметрові кучугури - такі, що місцеві жителі не могли вийти з осель. Власноруч із заметів довелося відкопувати ґанки й машини.
"Поруч зі мною живе старенький дідусь, нещодавно після операції. Довелося допомогти йому відкопати двері, самотужки він би нізащо не впорався, намело майже по пояс", - говорить Брюс Шаф, житель міста Сент-Джон.
"Зараз саме час гуляти містом і насолоджуватися, адже це таке рідкісне видовище: життя ніби завмерло, вулиці просто потопають у заметах. І не пам'ятаю такого на своєму віку", - вражений Шон Петтен, житель міста Сент-Джон.
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