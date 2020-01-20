Одразу до подій на фронті. Напруженою залишається ситуація на Луганському напрямку. Зранку російські окупанти вже чотири рази атакували українських захисників.

Гаряче було поблизу Травневого, Луганського та Оріхового. Вже вдень, поблизу останнього бойовики обстріляли наші позиції зі 120-міліметрових мінометів.

І практично по всій лінії фронту останніми днями активізувалися снайпери противника. Лише минулого тижня від їхніх куль загинули троє армійців. На передових позиціях під Авдіївкою побував Руслан Смещук.

Сотні метрів промерзлих окопів. Навкруги залишки мін та снарядів. До ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів.

Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша. Але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут - вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить.

Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників.

"Снайпера работают и работают очень, очень точно. Причем бьют в голову, когда манекена выставляют. Очень метко. И работают, и работают, и работают… Работают в связке с пулеметом. Тот начинает, провоцируют нас, а потом стреляют", - говорить "Малий",військовослужбовець Збройних Сил України.

Тому відкриті ділянки тут долають бігом. Звісно, це може не врятувати від досвідченого снайпера, але шанси дістати кулеметну, чи автоматну кулю все ж таки зменшуються. Бо періодично тут й із простої стрілецької зброї гатять.

"Стріляють із кулеметів, із стрілкового. Не больше, не меньше. Ага, вони гранати кидають, РПГ", - говорить "Бук", військовослужбовець ЗСУ.

Раптово лунає чи то постріл, чи то вибух. Цього разу, як тут кажуть, "не по нас".

Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти як-най-ближче, а якщо пощастить - взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу.

"Была попытка прорватися ДРГ к нам. Но було атаку отсечено. - А як вони діяли під час прориву? - Ну наблюдали в теплік, замінили тепло. - Скільки їх було? - Чотири чоловіка. Йшли двома групами. Перші два чоловіка і два чоловіка", - розповідає "Кальмар", військовослужбовець ЗСУ.

А ще українські бійці періодично чують ворожий танк. А це заборонена озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує.