Новітні безпілотники стануть на озброєння сил НАТО [ Редактировать ]
Новітні безпілотники стануть на озброєння сил НАТО. Високотехнологічні дрони Global Hawk здатні перебувати у повітрі до 30 годин без дозаправки на висоті 18 кілометрів. Апарати патрулюватимуть повітряний простір над територіями Альянсу, але зможуть фіксувати, що відбувається у сусідніх країнах.
Свою місію дрони мають розпочати до 2022 року. Коментуючи новацію, Генсек НАТО Єнс Столтенберг зокрема підкреслив - якби Альянс мав такі дрони раніше, він міг би отримати більше оперативних даних щодо анексії Криму та вторгення Росії на Донбас.
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