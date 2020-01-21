Три тисячі високих посадовців, 53 президенти та прем'єри зі 117 країн. У швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. У перший день роботи туди прибув головний гість - Дональд Трамп. Про що розповів світовим лідерам очільник Білого дому? І хто ще змагався з ним за популярність - дивіться далі.

Бізнес і довкілля: як процвітати, не вбивши планету. Ця тема стала головною на ювілейному, 50 економічному форумі в Давосі. З огляду на це, тут дуже чекали на Дональда Трампа, відомого своїм прагматичним поглядом на збереження природи. Востаннє американський лідер виступав на цій бізнесовій платформі - 2018. Торік їхати відмовився через політичні проблеми, - демократи не могли дійти згоди з республіканцями, країні загрожував шатдаун. Цього разу на тлі слухань у Сенаті щодо імпічменту прибув у Швейцарію розповісти про успіхи його країни в економічній сфері.

"Америка знову на коні і як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди - одну з Китаєм, іншу - з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було. Вони представляють нову модель торгівлі для 21 століття", - говорить Дональд Трамп, президент США.

У промові Дональд Трамп буквально випромінював оптимізм. У світовий апокаліпсис, про який попереджають екоактивісти, очільник Білого дому досі не вірить, хоча запевняє, що вважає захист довкілля важливим.

"Я дуже підтримую ідею захисту навколишнього середовища. Довкілля для мене надважливе".

За оптимістичний погляд на майбутнє Трампа похвалив навіть засновник форуму - Клаус Шваб. Та чи буде це майбутнє таким райдужним, особливо з погляду самих екоактивістів. Від імені захисників природи у Давос прибула шведська школярка Ґрета Тунберґ. Торік вона стала відомою на весь світ своїми закликами вплинути на кліматичні зміни. Тож як ніхто краще зуміла протистояти прагматичним поглядам можновладців у Давосі.

"Складається враження, що клімат і довкілля - це нині дуже гаряча тема, і велика вдячність за це молоді, яка її просуває. Але якщо придивитися, то насправді жодних змін не сталося, і викиди вуглецевого газу в світі не зменшилися. А це те, чого ми, серед іншого, хочемо домогтися", - говорить Ґрета Тунберґ, екоактивістка.

Виступивши на форумі, дівчина знову взялася за звичну для себе справу - приєдналася до кліматичної демонстрації. Цього року протестний рух на економічному форумі особливо активний. Виступи триватимуть щодня, доки світові лідери беруть слово з трибуни та проводять двосторонні зустрічі. Завтра в Давосі виступить і президент України Володимир Зеленський. З півгодинною спеціальною промовою, як анонсовано на офіційному сайті форуму. Про що говоритиме, почуємо вже менше ніж за добу.