У Сенаті США стартував 2 етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа. Нагадаю, попередньо докази проти голови Білого дому вже передали Конгресмени Нижньої палати.

Тепер на адресу американського президента знову лунатиме шквал звинувачень, яким протистоятимуть юристи з команди захисту. Очікують, що слухання триватимуть до 4 лютого. Та навряд чи рішення буде на користь демократів, адже у Сенаті республіканці мають більшість.

"Це ж очевидно. Чого вони бояться? Того, що скажуть свідки? Але в цій країні не може бути судового розгляду, у якому б не брали до уваги чи бодай засумнівалися б у доцільності свідчень", - говорить Джеррольд Надлер, менеджер Палати представників щодо імпічменту.