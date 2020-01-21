У США стартував другий етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа [ Редактировать ]
У Сенаті США стартував 2 етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа. Нагадаю, попередньо докази проти голови Білого дому вже передали Конгресмени Нижньої палати.
Тепер на адресу американського президента знову лунатиме шквал звинувачень, яким протистоятимуть юристи з команди захисту. Очікують, що слухання триватимуть до 4 лютого. Та навряд чи рішення буде на користь демократів, адже у Сенаті республіканці мають більшість.
"Це ж очевидно. Чого вони бояться? Того, що скажуть свідки? Але в цій країні не може бути судового розгляду, у якому б не брали до уваги чи бодай засумнівалися б у доцільності свідчень", - говорить Джеррольд Надлер, менеджер Палати представників щодо імпічменту.
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