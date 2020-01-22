Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності [ Редактировать ]
Зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що українці мають стати першими. І додав: спільна мрія - це та сила, яка нині вкрай потрібна нашому народу.
"Я українець, тому що живу за законом. Завжди готовий, у разі потреби, захистити свою рідну землю", - Володимир Зеленський, президент України.
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