Володимир Зеленський привітав українців зі святом Соборності [ Редактировать ]
Зі святом Соборності українців привітав Президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що єдність і спільна мрія - це та сила, яка нині вкрай потрібна нашому народу.
"Я українець, тому що живу за законом нульової толерантності до корупції", - Володимир Зеленський, президент України.
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