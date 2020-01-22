Зі святом Соборності українців привітав Президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що єдність і спільна мрія - це та сила, яка нині вкрай потрібна нашому народу.

"Я українець, тому що живу за законом нульової толерантності до корупції", - Володимир Зеленський, президент України.

